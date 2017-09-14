Президент заявил, что вопрос создания службы финансовых расследований назрел

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса Президент Петр Порошенко подчеркнул, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.
«От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь - несправедливые суды. Во вторую очередь - давление силовиков», - отметил Петр Порошенко.
По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми.
«Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ним», - отметил Президент. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.
«Расскажите мне, зачем устраивать «маски-шоу»? Почему сначала делать «маски-шоу», а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок. Это будет более эффективно», - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот порядок.
Петр Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом.
«Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел2, - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.
«Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса», - подчеркнул Президент.
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