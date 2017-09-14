Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 сентября 2017 года, 17:51

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Президент заявил, что вопрос создания службы финансовых расследований назрел

14 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса Президент Петр Порошенко подчеркнул, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

«От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь - несправедливые суды. Во вторую очередь - давление силовиков», - отметил Петр Порошенко.

По его словам, Администрация Президента, Правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми.

«Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ним», - отметил Президент. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.

«Расскажите мне, зачем устраивать «маски-шоу»? Почему сначала делать «маски-шоу», а только потом отправлять запрос на получение информации? Может изменить порядок. Это будет более эффективно», - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот порядок.

Петр Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом.

«Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрел2, - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

«Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса», - подчеркнул Президент.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом