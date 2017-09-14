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И.Бенедисюк рассказал, почему ВСП будет рассматривать материалы кандидатов на должности судей нового ВС в режиме нон-стоп

14 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в перерыве заседания Высшего совета правосудия (ВСП) председатель этого органа Игорь Бенедисюк пообщался с журналистами. В частности, он ответил на вопрос «Юридической практики», пояснив мотивы утвержденного ВСП алгоритма рассмотрения материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей нового Верховного Суда (ВС). ВСП будет рассматривать указанный вопрос в режиме нон-стоп: в рамках пленарного заседания ВСП, которое будет проходить в рабочие дни в период с 14 по 25 сентября с.г., планируется побеседовать со всеми 120 претендентами на кресла «верховных» судей, после чего члены ВСП удалятся в совещательную комнату для принятия решения относительно каждого из кандидатов, и только потом огласят решение, кого именно ВСП рекомендует главе государства назначить на должность судей новой кассационной инстанции. По словам г-на Бенедисюка именно такой механизм рассмотрения был выбран, поскольку члены ВСП хотят видеть общую кадровую картину, а также кандидатский срез по каждому из кассационных судов в составе ВС.

«Возможна ли на практике ситуация, — поинтересовались мы у председателя ВСП, — когда все кандидаты в новый ВС условно будут поделены на «беспроблемных» и «проблемных» (то есть тех, в отношении которых нужно будет проводить дополнительную проверку или выяснять какие-либо обстоятельства): относительно первых — ВСП внесет представление главе государства после 25 сентября с.г, а рассмотрение кандидатур, к которым есть вопросы, продолжит?». «Мы допускаем, что возможны случаи, когда нам придется выяснить какие-то обстоятельства. Все будет зависеть от того, о каких именно обстоятельствах будет идти речь, ведь ВСП не имеет собственных механизмов для проведения проверки, в частности имущественного состояния кандидата. Но, как вы знаете, в процессе квалификационного оценивания и отбора проводилась очень тщательная проверка имущественного состояния кандидатов с участием, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины и общественности. Поэтому, предварительно мы считаем, что все, что могло быть известно о кандидате в ВС, уже известно», — рассказал Игорь Бенедисюк.

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