Сегодня 14 сентября 2017 года, 16:20

Премьер-министр сообщил, что налоги в следующем году повышать не будут

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно - увеличения налогов или изменения ставок. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих компаний Украины.

«Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему», - сказал В.Гройсман.

В пресс-службе правительство добавили, что встреча прошла под председательством Президента Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.