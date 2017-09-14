Премьер-министр сообщил, что налоги в следующем году повышать не будут

Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно - увеличения налогов или изменения ставок. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих компаний Украины.
«Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему», - сказал В.Гройсман.
В пресс-службе правительство добавили, что встреча прошла под председательством Президента Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.
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