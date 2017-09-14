Сегодня 14 сентября 2017 года, 16:20

Киевсовет повторно запретил продажу алкоголя в МАФах

Киевсовет повторно запретил продажу алкоголя в МАФах. За такое решение проголосовал 81 депутат, сообщается на сайте Киевсовета. Отмечается, что речь идет о водке, слабоалкогольных напитках, джин-тонике и других спиртосодержащих напитках, которые могут продаваться в МАФах.

«Долгое время в Киеве существовала законодательная коллизия. Согласно действующему законодательству, алкогольные напитки можно продавать только в капитальных сооружениях. Законодатель четко определяет, что является капитальным сооружением, которые она нормативы. Временные сооружения никоим образом не относятся к капитальным сооружений и поэтому фактически выдавая договоры долевого участия на продажу алкогольных напитков во временных сооружениях, мы нарушаем действующее законодательство. Это решение регулирует такую коллизионную ситуацию», — отметил депутат Киевовета Владислав Михайленко.

Как известно, это вторая попытка Киевсовета запретить торговлю горячительными напитками в МАФах. Первая попытка была сделана в марте прошлого года. Тогда запрет продажи алкоголя в МАФах поддержали 75 депутатов Киевсовета.

Как заявлял секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, владельцы лицензий на продажу алкоголя в МАФах смогут доработать до конца срока действия этих разрешений.

Однако 29 ноября 2016 года Апелляционный административный суд Киева во вторник отменил введенный Киевсоветом запрет на продажу алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФах).

Также в декабре 2016 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) признало решение Киевсовета о запрете реализации алкоголя в ночное время незаконным и обязало отменить его в течение месяца.