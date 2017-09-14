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Сегодня 14 сентября 2017 года, 16:20

Завтра суд изберет меру пресечения экс-министру А.Лавриновичу

Печерский районный суд г.Киева завтра, 15 сентября, рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Судебное заседание назначено на завтра на 17:00», - сказала Л.Сарган.

Стоит отметить, судебное заседание состоится в здании суда на ул. Крещатик, 42.

Напомним, в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины вручили бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.