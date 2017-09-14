Завтра суд изберет меру пресечения экс-министру А.Лавриновичу

Печерский районный суд г.Киева завтра, 15 сентября, рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«Судебное заседание назначено на завтра на 17:00», - сказала Л.Сарган.
Стоит отметить, судебное заседание состоится в здании суда на ул. Крещатик, 42.
Напомним, в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины вручили бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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помолчим и помолимся... ЮП удаляет коменты, которые не содержат никаких оскорблений, а лишь констатацию фактов о том, что ст. 109 УК и правила УПК об избрании меры пресечения нет альтернативы, кроме стражи, о чем говорит сам Лавринович. Давайте помолчим....
Давайте, коллеги, и сейчас промолчим. Подождём своей очереди.
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