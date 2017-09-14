Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 сентября 2017 года, 16:20

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Завтра суд изберет меру пресечения экс-министру А.Лавриновичу

14 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Печерский районный суд г.Киева завтра, 15 сентября, рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Судебное заседание назначено на завтра на 17:00», - сказала Л.Сарган.

Стоит отметить, судебное заседание состоится в здании суда на ул. Крещатик, 42.

Напомним, в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины вручили бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Давайте 14 сентября 2017 года 15:41 #

помолчим и помолимся... ЮП удаляет коменты, которые не содержат никаких оскорблений, а лишь констатацию фактов о том, что ст. 109 УК и правила УПК об избрании меры пресечения нет альтернативы, кроме стражи, о чем говорит сам Лавринович. Давайте помолчим....

Адвокат+ 14 сентября 2017 года 15:21 #

Давайте, коллеги, и сейчас промолчим. Подождём своей очереди.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
    Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом