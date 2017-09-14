В МОН начали разрабатывать законопроект «Об образовании взрослых»

Рабочая группа Министерства образования и науки Украины начинает работу по разработке законопроекта «Об образовании взрослых».
«Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины будет работать над созданием закона «Об образовании взрослых», - сказано в сообщении пресс-службы Минобразования.
В состав рабочей группы войдут представители Минобразования, педагоги и общественные организации.
Предложения к концепции законопроекта должны быть поданы до 15 ноября.
Директор департамента высшего образования министерства Олег Шаров считает, что образование взрослых охватывает много образовательных направлений и финансировать его должны как государство, так и громады, бизнес и отдельные граждане.
«Формирование схемы финансирования в рамках этого треугольника может обеспечить устойчивое и многолетний развитие системы образования взрослых», - приводит пресс-служба слова О.Шарова.
Планируется, что работа над законопроектом будет осуществляться в таких направлениях, как легитимизация термина "образование для взрослых", признание общественной полезности этого образования и осуществление подготовки профессиональных кадров для системы образования взрослых.
В создании законопроекта намерен принять участие также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов (DVV International), который занимается созданием постоянных структур для развития образования взрослых в 35 странах мира.
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взрослый -что подразумевает? Это что из репуртуара: "Забирай меня скорей увози за сто морей и целуй меня везде я ведь взрослая уже".
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