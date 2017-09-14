Президент ожидает принятия судебной реформы на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей неделе Верховный Совет завершит судебную реформу. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
«Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса», - заявил Президент.
Отметим, что сегодня началось заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда.
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