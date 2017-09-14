Сегодня 14 сентября 2017 года, 14:49

Президент ожидает принятия судебной реформы на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей неделе Верховный Совет завершит судебную реформу. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса», - заявил Президент.

Отметим, что сегодня началось заседание Высшего совета правосудия по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда.