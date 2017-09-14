Сегодня 14 сентября 2017 года, 14:49

Верховный Суд отказал «Газпрому» в обжаловании 172 млрд грн штрафа

Верховный Суд Украины не принял в производство заявление «Газпрома» о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию.

«Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 11121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным», - говорится в определении ВСУ.

Как сообщалось, в августе российская компания «Газпром» обратилась в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа в общем размере 172 миллиарда гривен.

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда Государственная исполнительная служба прибегла к аресту принадлежащих «Газпрому» 40,2% акций ЧАО «Газтранзит» (Киев).

Были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате «Газпрому» от участия в ЧАО «Газтранзит», а также корпоративные права и имущество ООО «Газпром сбыт Украина».

Позже «Газпром» добился отмены списания подлежащих уплате «Газпрому» 79,9 млн гривен дивидендов от 2Газтранзита».

Судебные тяжбы по поводу принудительного взыскания долга продолжаются.

Как известно, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал «Газпром» на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Сначала «Газпром» пытался безуспешно добиться отмены решения АМКУ через суды, но его иск так и не был принят.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с «Газпрома» штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен. В декабре 2016 году АМКУ выиграл суд, это же решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями.