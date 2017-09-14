Сегодня 14 сентября 2017 года, 14:49

Крупные налогоплательщики в августе увеличили платежи в бюджет на 24%

Поступления налогов от крупного бизнеса в августе 2017 года достигли 29,8 миллиарда гривен, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 5,7 миллиарда гривен, или на 23,7%.

Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, в том числе крупный бизнес уплатил в бюджет 8,6 миллиарда гривен налога на добавленную стоимость, 5,6 миллиарда гривен акцизного налога и 11,7 миллиарда гривен налога на прибыль.

Также сообщается, что доля налоговых платежей крупного бизнеса, обслуживаемого Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, составила 58% от общего сбора налоговых платежей в госбюджет по Украине, при этом Офис обслуживает 2,8 тысячи субъектов хозяйствования.