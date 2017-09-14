Сегодня 14 сентября 2017 года, 13:18

Совет судей Украины разъяснил некоторые вопросы конфликта интересов в деятельности судей

Во время заседания Совета судей Украины, состоявшегося 7 сентября 2017 года, было принято решение №46, которым разъяснены некоторые вопросы конфликта интересов в деятельности судей. Разъяснение базировались на вопросах, с которыми в Совет судей Украины обращались судьи.

Поэтому, заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко о разъяснении некоторых вопросов конфликта интересов в соответствии со статьей 133 «О судоустройстве и статусе судей», статей 1, 28, 35 Закона Украины «О предупреждении коррупции», Методическими рекомендациями по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц, утвержденных решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 1 4.07.2016 №2, Порядка осуществления контроля за соблюдением законодательства о конфликте интересов в деятельности судей и других представителей судебной системы и его урегулирования, утвержденного решением Совета судей Украины от 04.02.2016 №2, Положение о Совете судей Украины, утвержденного Х внеочередным съездом судей Украины 16.09.2010 (с последующими изменениями), Совет судей Украины решила, что:

1. Издание председателем суда приказов относительно себя о денежных выплатах, право и размер которых четко установлены Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», об отпусках соответствии с законодательством об отпусках не создает конфликт интересов.

2. Наличие судебного решения, принятого судом (судьей, следственным судьей) по другому делу в подобных правоотношениях, или с участием тех же сторон, или процессуальных или иных вопросов по тому же делу, не порождает в деятельности судьи (судей) конфликта интересов в понимании Закона Украины «О предотвращении коррупции».

3. Нарушение судьей требований относительно несовместимости, определенных статьей 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не относится к вопросам конфликта интересов и не относится к компетенции Совета судей Украины.

4. Наличие у работника учреждения, предприятия, учебного заведения и т.д. статуса члена научно-консультативного совета соответствующего суда не создает у судей этого суда конфликта интересов в рассмотрении дел с участием этого учреждения, предприятия, учебного заведения и т.п. в связи с отсутствием частного интереса.

5. Наличие у судьи или членов его семьи любого количества акций хозяйственного общества, которое является одним из участников судебного дела, находящегося в производстве судьи, создает конфликт интересов и требует урегулирования путем уведомления участников судебного заседания о наличии этих обстоятельств и решения вопрос об отводе или самоотводе в соответствии с процессуальным кодексам Украины. При отсутствии заявленного отвода конфликт интересов считается урегулированным.

6. Нарушение правил отвода или самоотвода может быть основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Составление уполномоченными государственными органами протоколов о привлечении судьи к административной ответственности за нарушение правил отвода или самоотвода в связи с конфликтом интересов в рассмотрении определенных дел содержит признаки вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия.

7. У членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины в рассмотрении вопросов, отнесенных к полномочиям названного органа, конфликт интересов возникает только при наличии частного интереса при рассмотрении определенного вопроса повестки дня заседания Комиссии.

В случае возникновения конфликта интересов у членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины должен заявить самоотвод в соответствии со статьей 100 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и/или устраниться от выполнения определенных задач и от участия в обсуждении определенных вопросов в соответствии с частью второй статьи 35 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Также, члены Совета судей Украины приняли решение провести проверку изложенных в обращении Общественной организации «Правозащитная стража Томакивщины» фактов возможного нарушения законодательства по предотвращению коррупции в части соблюдения судьями Томаковского районного суда Днепропетровской области законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Проведение указанной проверки поручить членам Совета судей Украины Инне Плахтий и Валерии Черной.