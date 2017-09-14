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Европарламент призвал ЕС ввести санкции против 32 россиян по делу С.Магнитского

Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции в отношении 32 российских чиновников, которых считают причастными к уголовному делу в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Об этом говорится в резолюции, принятой ЕП 13 сентября.

«Мы считаем необходимым как можно скорее вынести на рассмотрение Совета министров Европейского союза список санкций в отношении 32 российских чиновников, причастных к гибели россиянина Сергея Магнитского», - говорится в тексте резолюции, посвященной борьбе с коррупцией.

Парламентарии призывают одобрить и ввести санкции против людей, упомянутых в списке. Они предлагают запретить им получать визы стран Евросоюза и заморозить их финановые активы в ЕС.

«Список Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, которые, по данным властей США, причастны к гибели юриста. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и заморозку активов этих людей. В России в ответ на это был принят закон, вводящий «черные списки» граждан США. Позже подобные «списку Магнитского» законы приняли Европарламент, Эстония и Британия.

Сергей Магнитский погиб во время следствия в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года в России при невыясненных обстоятельствах. Он пробыл в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. По версии главы Hermitage Уильяма Браудера, юрист Hermitage стал жертвой преступной группы, включающей в себя высокопоставленных российских чиновников и силовиков.

Сам Магнитский утверждал, что раскрыл схему хищения из бюджета 5,4 млрд рублей сотрудниками правоохранительных органов при помощи налоговой службы. Результаты расследования обстоятельств смерти Магнитского, проведенного Hermitage, были признаны западными странами, в том числе США и легли в основу «списка Магнитского» - документа, в котором собраны фамилии всех лиц, причастных, по версии Hermitage, к смерти юриста. В 2013 году Россия посмертно признала Магнитского виновным по делу о невыплате налогов Hermitage Capital на сумму более 522 млн рублей.