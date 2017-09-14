он же e-mail

Сегодня 14 сентября 2017 года, 13:18

Суд обязал Нацполицию проверить финансовых доноров партии «Оппозиционный блок»

Шевченковский районный суд г.Киева обязал Национальную полицию проверить данные из финансового отчета партии «Оппозиционный блок».

Согласно решению суда от 11 сентября, Нацполиция должна немедленно внести сведения в Единый реестр по статье 159-1 УК «Нарушение порядка финансирования политической партии» и начать досудебное расследование.

Как известно, согласно отчету «Оппозиционного блока», добровольные взносы от юридических лиц в 2016 году составили 11,7 миллиона гривен.

Статья 159-1 УК предусматривает ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии.

Должностным лицам «Оппозиционного блока» может грозить штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до 2 лет.