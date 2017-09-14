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В Нацполиции составили 69 протоколов об админнарушениях относительно участников «прорыва» М.Саакашвили

14 сентября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Относительно 69 лиц, незаконно пересекших госграницу вместе с Михеилом Саакашвили, составлены протоколы об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«На сегодня есть протоколы на 69 лиц. Это те, кто идентифицирован», - заявил он в четверг.

О.Слободян напомнил, что 14 участников событий, в основном представители СМИ, вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы.

Как сообщалось, 12 сентября экс-президенту Грузии М.Саакашвили вручили протокол о незаконном пересечении границы. 10 сентября лишенный украинского гражданства М.Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

По данным МВД, кроме М.Саакашвили «незаконно» проникли в Украину депутаты Верховного Совета от «Батькивщины» Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель «Самопомочи» Павел Костенко. Народные депутаты же уверены, что закон не нарушали.

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