Сегодня 14 сентября 2017 года, 11:47

КДКП впервые уволила чиновника ГПУ по результатам рассмотрения дисциплинарной жалобы

А.Коваленко: Коррупция в органах прокуратуры является главным вызовом и приоритетом в работе КДКП

Как стало известно ЮП на своем заседании 13 сентября с. г. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) уволила заместителя начальника управления ювенальной юстиции Генеральной Прокуратуры Украины Чепурного В.А.

Прокурор был задержан в мае 2017 года сотрудниками СБУ совместно с Генпрокуратурой ив отношении лица было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом).

В июле в КДКП поступила жалоба от руководителя Генинспекции ГПУ, относительно совершения прокурором дисциплинарного проступка. С помощью системы автоматического распределения, жалоба поступила к члену КДКП Анатолию Коваленко.

В ходе дисциплинарного производства, г-н Коваленко установил, что жалоба является обоснованной и заместитель начальника управления ГПУ подлежит дисциплинарной ответственности.

КДКП вынесла решение об увольнении Чепурного В. А. с должности в органах прокуратуры за одноразовое грубое нарушение прокурорской этики. Такие нарушения не могут быть оправданы никакими обстоятельствами и являются основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности согласно п. 6 части первой ст. 43 Закона Украины « О прокуратуре».

Член КДКП адвокат Анатолий Коваленко так прокомментировал решение Комиссии:

«Коррупция в органах прокуратуры является главным вызовом и приоритетом в работе КДКП. Могу заверить, любая дисциплинарная жалоба такого характера, по крайней мере та, что поступит лично ко мне, будет рассмотрена максимально жестко и принципиально, несмотря на фамилию и должность».

За время работы КДКП это первый случай освобождения высокого должностного лица Генеральной прокуратуры по результатом рассмотрения дисциплинарной жалобы.

Напомним, что КДКП начала работу с мая 2017 года. Увольнение, назначение на должность, принятие на работу, дисциплинарные взыскания, набор новых работников для прокуратур всех уровней теперь является сферой деятельности исключительно КДКП.

Адвокат Анатолий Коваленко стал первым, кого избрали в КДКП по квоте адвокатуры на съезде еще в ноябре 2014 года.