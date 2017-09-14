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Госаудитслужба за 8 месяцев предупредила нарушений в сфере закупок почти на 11 млрд грн

14 сентября 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

По результатам анализа закупок (без выхода на объект контроля) в январе - августе 2017 Госаудитслужба и ее межрегиональные территориальные органы предупредили нарушений в сфере закупок за государственные средства на сумму 10,7 млрд грн. В частности, из-за выявленных финансовых нарушениях отменен торги на общую сумму 9,8 млрд грн. Заключенных договоров расторгнут на сумму 0,9 млрд грн.

Лучшие результаты по предупреждению нарушений при закупках должны Северный офис Госаудитслужбы (почти 1,6 млрд грн, или 15% от суммы предупрежденных нарушений по Украине), Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области (1,3 млрд грн, или 12%), управление Восточного офиса Госаудитслужбы в Донецкой области (1,2 млрд грн, или 11%), управления Западного офиса Госаудитслужбы в Тернопольской области (835,8 млн грн, или 7,8%) и Южный офис Госаудитслужбы (826,5 млн грн, или 7,7%).

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