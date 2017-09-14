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Субсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля

14 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

В 2017-2018 гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля. Об этом сообщается на правительственном портале.

Для семьи, которая использует централизованное отопление, субсидия в октябре и апреле начислялась в соответствии с решениями органа местного самоуправления в зависимости от погодных условий подачи теплоносителя. Поэтому для таких семей отопительный период начинался, скажем, 18 октября и заканчивался 10 апреля. Соответственно и осуществлялось начисление субсидии.

Для семьи, которая имеет индивидуальное газовое отопление, отопительный период начинался с 1 октября и заканчивался 30 апреля. Однако учитывая погодные условия, редко кто из украинцев самостоятельно включал отопление уже 1 октября, когда на улице благоприятный температурный режим.

Этот вопрос не был нормативным на местном уровне, из года в год приводит к увеличению сумм неиспользованных субсидий. Именно поэтому Правительство в мае этого года урегулировало этот вопрос в пользу субсидиантов.

Если раньше субсидия на отопительный сезон предназначалась с 1 октября по 30 апреля и обязательно перечислялась в соответствии с решением органов местного самоуправления или органов исполнительной власти о дате начала и окончания отопительного сезона, то в 2017-2018 гг. для пользователей централизованного отопления остается привязка к соответствующим решениям органов местного самоуправления или органов исполнительной власти, а для тех, у кого индивидуальное отопление, субсидия будет начисляться с 15 октября по 15 апреля.

Данное решение Правительства является социально и экономически обоснованным: разумное потребление энергоресурсов, особенно когда погода в этом способствует, приближает страну к ее стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимой.

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