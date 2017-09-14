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НБУ впервые за 1,5 года провел размещение 3-месячных депсертификатов

14 сентября 2017 года Источник:РБК-Украина

Национальный банк Украины впервые с февраля 2016 года провел размещение трехмесячных депозитных сертификатов, объемом до 500 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Так, банками на тендер было подано всего 32 заявки общим объемом почти 2.3 млрд грн. Всего было удовлетворено четыре заявки на общую сумму 500 млн грн.

«Депозитные сертификаты на три месяца будут способствовать формированию кривой доходности и ценообразованию других инструментов, а тот спрос, который мы увидели во время первого размещения, наглядно продемонстрировал имеющуюся для участников рынка потребность в подобном инструменте. В дальнейшем, мы надеемся увидеть активное развитие вторичного рынка, на котором будут торговаться трехмесячные депозитные сертификаты», - прокомментировал результаты размещения директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Отмечено, что следующий тендер пройдет 20 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину.

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