Киевлян предупредили о новых платежках

Квитанции по квартплате, которые киевляне получат в этом месяце за август, будут отличаться от предыдущих платежек.
Об этом сообщили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».
Изменения коснуться полей в квитанции, в которых будут указывать боле детальную и понятную информацию по лицевым счетам потребителей.
Нововведение затронет, в частности, такие поля в квитанции:
долг/переплата;
субсидия/льгота;
обязательная оплата.
Также появится новая графа в блоке начислений по холодной воде — «Для начислений на следующий месяц». Раньше поле называлось «Текущие на дату оплаты».
«Многие потребители одинаково заполняли поля «Текущие» и «Текущие на дату оплаты», что приводило к недопониманию с начислениями по воде», — сказал замдиректора Расчетного департамента «Киевводоканала» Юрий Терещенко.
Дополнительно в верхней части квитанции добавили также информацию об абонентском номере потребителя.
Кроме того, по каждому блоку есть данные по предоставлению услуги и соответствующие реквизиты юрлица.
По словам замдиректора структурного подразделения по работе с потребителями коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Виктории Витман, согласно распоряжению КГГА №668 от 6 июня 2017 г. были утверждены новые тарифы и их структура касательно содержания домов и придомовых территорий.
По новым тарифам начисления начали приходить киевлянам с июля этого года.
При этом многие жители столицы не согласились с новыми платежками и начали массово обжаловать квитанции.
В разных случаях потребители могли жаловаться на такие некачественно предоставленные услуги:
техническое обслуживание лифтов;
уборку придомовой территории;
уборку лестничных клеток;
обслуживание систем диспетчеризации;
освещение мест общего пользования;
техническое обслуживание внутридомовых систем;
текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем поставки горячей и холодной воды;
полив дворов, клумб и газонов;
техобслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымовыводов;
обслуживание дымовентиляционных каналов.
Таким образом, у киевлян получилось добиться пересчета за июль и август, в целом по всем районам города, на общую сумму 4,47 млн. грн.
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