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Киевлян предупредили о новых платежках

14 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Квитанции по квартплате, которые киевляне получат в этом месяце за август, будут отличаться от предыдущих платежек.

Об этом сообщили в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».

Изменения коснуться полей в квитанции, в которых будут указывать боле детальную и понятную информацию по лицевым счетам потребителей.

Нововведение затронет, в частности, такие поля в квитанции:

долг/переплата;

субсидия/льгота;

обязательная оплата.

Также появится новая графа в блоке начислений по холодной воде — «Для начислений на следующий месяц». Раньше поле называлось «Текущие на дату оплаты».

«Многие потребители одинаково заполняли поля «Текущие» и «Текущие на дату оплаты», что приводило к недопониманию с начислениями по воде», — сказал замдиректора Расчетного департамента «Киевводоканала» Юрий Терещенко.

Дополнительно в верхней части квитанции добавили также информацию об абонентском номере потребителя.

Кроме того, по каждому блоку есть данные по предоставлению услуги и соответствующие реквизиты юрлица.

По словам замдиректора структурного подразделения по работе с потребителями коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Виктории Витман, согласно распоряжению КГГА №668 от 6 июня 2017 г. были утверждены новые тарифы и их структура касательно содержания домов и придомовых территорий.

По новым тарифам начисления начали приходить киевлянам с июля этого года.

При этом многие жители столицы не согласились с новыми платежками и начали массово обжаловать квитанции.

В разных случаях потребители могли жаловаться на такие некачественно предоставленные услуги:

техническое обслуживание лифтов;

уборку придомовой территории;

уборку лестничных клеток;

обслуживание систем диспетчеризации;

освещение мест общего пользования;

техническое обслуживание внутридомовых систем;

текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем поставки горячей и холодной воды;

полив дворов, клумб и газонов;

техобслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымовыводов;

обслуживание дымовентиляционных каналов.

Таким образом, у киевлян получилось добиться пересчета за июль и август, в целом по всем районам города, на общую сумму 4,47 млн. грн.

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