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КМУ установил возможность проведения соцвыплат переселенцам через сеть всех банков

14 сентября 2017 года Источник:Finance.Ua

Кабинет министров установил возможность проведения социальных выплат внутренне переселенным лицам через сеть учреждений и устройств всех банков на подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства.

“На сегодняшнем заседании правительства принято постановление “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”, которым предусмотрено повышение размера ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-комунальных услуг для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп и детей с инвалидностью из числа внутренне перемещенных”, – говорится в нем.

Также документом предусмотрено повышение предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью, до 3 400 гривен; расширение круга переселенцев, имеющих право на получение денежной помощи, путем увеличения верхнего предела суммы средств, которые может иметь член семьи переселенца на депозитном банковском счете (счетах) и не потерять право на ее получение, с 10 до 25 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Кроме того, установлена возможность проведения социальных выплат переселенцев не только через сеть учреждений и устройств Ощадбанка, но и через сети любых банков (получение наличных средств и проведение безналичных операций) только на подконтрольной украинской власти территории; упрощен порядок контроля за проведением социальных выплат переселенцам, прошедшим физическую идентификацию в Ощадбанке, а также переселенцам, работающим в органах государственной власти, органах местного самоуправления и военнослужащим из числа внутренне перемещенных лиц.

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