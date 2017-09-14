Сегодня началось первое заседание (заседания будут проходить в рабочие дни в период с 14 по 25 сентября) Высшего совета правосудия (ВСП) по рассмотрению материалов о внесении представления Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Верховного Суда.
Проектом повестки дня нынешнего заседания предусмотрено рассмотрение материалов о внесении представления главе государства о назначении судей на должности:
- в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда: Егора Краснова, Сергея Жукова, Владимира Погребняка, Александра Мамалуя;
- в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда: Виктории Мацедонской, Александра Золотникова, Николая Гимона, Татьяны Анцуповой;
- в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда: Натальи Антонюк, Сергея Стороженко, Светланы Яковлевой, Василия Огурецького;
- в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда: Виктора Стрильчука, Дмитрия Гудымы, Сергея Мартева, Виктора Пророка.
Онлайн-трансляция заседания ВСП
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