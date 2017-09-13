Сегодня 13 сентября 2017 года, 17:37

Президент предлагает парламенту ратифицировать Протоколы №15 и №16 к Конвенции о защите прав человека

В парламенте зарегистрирован законопроект № 0159 «О ратификации Протоколов № 15 и № 16 к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод», авторства Президента Украины.

Напомним, Протоколы № 15 и № 16 к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод были подписаны Украины 20 июня 2014 года.

Как отмечается в пояснительной записке, Протокол № 15 и Протокол № 16 направлены на решение проблемы «перегруженности» Европейского суда по правам человека, повышение качества его работы и усиления субсидиарной роли системы Конвенции.

«Ратификация Протоколов № 15 и № 16 покажет приверженность Украины идеям и целям Конвенции - уважение и защита прав и основных свобод человека в Европе, а также подтвердит намерение Украины активно участвовать в реформировании Европейского суда с целью повышения его эффективности», - отмечается в записке.

Отметим, что по состоянию на 6 сентября 2017 Протокол № 15 к Конвенции подписан 45 государствами, 35 из них уже выразили свое согласие быть связанными Протоколом. Протокол № 16 к Конвенции уже подписали 18 государств, 8 из которых выразили свое согласие быть связанными Протоколом.