Сегодня 13 сентября 2017 года, 19:07

Правительство отменило обязанность учителей заниматься переписью учеников

Украинский учителям больше не нужно будет делать перепись и вести учет детей школьного возраста во внеурочное время. Такое решение было принято во время правительственного заседания, сообщает МОН.

Кроме того, был утвержден Порядок ведения учета детей школьного возраста и учеников.

Этот документ заменит Инструкцию по учету детей и подростков школьного возраста, которая была утверждена еще в 2000 году.

Вопрос отмены обязанности учителей проводить учет детей школьного возраста встал во время нынешней августовской конференции педагогических работников.

«Вопрос учителей было абсолютно справедливо. Это постановление Правительства раз и решает проблему переписи детей. Более учителя не должны этим заниматься», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

В Порядке, в частности, указано, что ведение учета детей школьного возраста осуществляют районные, районные в городах госадминистрации и городские, поселковые, сельские советы, в том числе ОТГ, их исполнительные органы с привлечением соответствующих территориальных органов Нацполиции и служб по делам детей.

Им запрещено привлекать работников учебных заведений к организации и ведению этого учета.

Напомним, в августе инициатива отмены обязанности учителей проводить учет детей школьного возраста была внесена в правительства министром образования и науки Лилией Гриневич. Речь шла о школьной практике – «учет детей школьного возраста по территории обслуживания учебного заведения».

Согласно ей, за каждой общеобразовательной школой была закреплена определенная территория, по которой учебное заведение должно регулярно собирать информацию по поводу детей школьного возраста, проживающих там, после чего передавать ее в районный отдел образования.

Цель такой «переписи» - выявить разницу между количеством детей, которые по возрасту должны ходить в школу, и теми, кто ее реально посещает, после чего попытаться привлечь (в том числе при содействии правоохранительных органов) к обучению всех, кто пропускает обучение.