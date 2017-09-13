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Суд в Николаевской области прекратил осуществлять правосудие

13 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

После увольнения в отставку судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Зои Кишковской суд не может больше выполнять свою главную функцию – осуществление правосудия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По штатному расписанию в суде четыре должности судей, три из которых в настоящее время являются вакантными. Судья Кветка Иванна Анатольевна 25 апреля 2017 года прекратила выполнять полномочия судьи в связи с окончанием пятилетнего срока на который она назначена Указом Президента Украины от 24.04.2012р. №286/2012.

Как отмечают в пресс-службе суда, канцелярия суда осуществляет прием и регистрацию исковых заявлений граждан и учреждений, материалов и ходатайств полиции, материалов уголовных производств направленных прокуратурой. Однако, распределить дело конкретному судье с помощью автоматизированной системы документооборота суда осуществить невозможно в связи с их отсутствием.

При указанных обстоятельствах гражданские и административные дела должны храниться в канцелярии до назначения судей или решения вопроса командировки судей из другого суда. Уголовные производства, ходатайство следственных органов и другие материалы согласно действующему законодательству будут направляются в апелляционный суд Николаевской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

Как ранее сообщала «ЮП», 18-19 сентября ВККС рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Так, в перечне судов с чрезмерной нагрузкой судей значится и Снигиревский райсуд Николаевской области.

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