Экс-министру юстиции А.Лавриновичу вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения

Сегодня в Генеральной прокуратуре Украины бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГПУ.
«Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это значит, что завтра в Печерском районном суде Киева будет это ходатайство. Суд рассмотрит, в какой день этот вопрос будет поставлен на рассмотрение, и в суде будет рассматриваться доказательность того, что следователи, прокуроры хотят доказать, и моя позиция в том, что мы имели случай с полным отсутствием какого-либо состава преступления, а события выполнения решения Конституционного Суда», - сказал он.
По словам А.Лавриновича, в этом случае «закон нарушают те, кто сегодня не выполняют решения суда и живут по своей революционной целесообразности».
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получается, завтра его возьмут. у него 109, где кроме стражи ничего нет.
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