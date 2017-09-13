Создана рабочая группа по организации единой системы логистики сил обороны

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам создания единой системы логистики сил обороны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.
КМУ определил, что главой рабочей группы будет заместитель министра обороны, а заместителями главы - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Всего в состав группы включено 22 человека.
Рабочая группа является временным консультационно-совещательным органом правительства, который создается с целью согласования действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по созданию единой системы логистики сил обороны, с учетом стандартов НАТО и опыта антитеррористической операции.
Сохранить:
Контакты:
Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»
Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: