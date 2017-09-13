Сегодня 13 сентября 2017 года, 16:06

АМКУ подозревает, что цена на газ для теплокоммунэнерго может вырасти

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предлагает отменить импортный паритет в ценообразовании природного газа на Украине, настаивает, чтобы Министерство энергетики и угольной промышленности Украины опубликовало цену на газ в новом отопительном сезоне и хочет, чтобы теплокоммунэнерго (ТКЭ) могли покупать газ у кого-то, кроме НАК "Нафтогаз Украины". Такую информацию обнародовала пресс-служба комитета.

АМКУ обнаружил, что ТКЭ приходится заключать договора с «Нафтогазом» на следующий отопительный сезон без официальной цены на природный газ. Цену, согласно постановлению правительства №187 должен был обнародовать минэнергоугепром еще 1 июля 2017 года. Однако цена до сих пор не обнародована, поэтому «Нафтогаз» указывает цену, утвержденную Кабмином еще 1 апреля 2017 года, но фиксирует во всех договорах обязательство ТКЭ принять новую цену на газ, если ее наконец обнародует Кабмин.

В АМКУ считают, что такой подход «Нафтогаза» в будущем может ущемить права ТКЭ: цена на газ может вырасти, и соответственно — вырастут тарифы на отопление и горячую воду.

Поэтому комитет обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложениями:

1) поручить минэнерго как можно скорее обнародовать цену на природный газ, в соответствии с постановлением правительства от 22.03.2017 №187;

2) рассмотреть возможность предоставить ТКЭ свободу в выборе поставщика природного газа, для создания альтернативы «Нафтогазу»;

3) рассмотреть возможность пересмотра нынешней методики ценообразования для природного газа — для добытого на Украине газа изменить принцип «европейский хаб плюс транспорт» на уровне средней цены газа украинских добывающих компаний без дополнительных транспортных затрат к западной границе и платы за вход в газотранспортную систему Украины.

Напомним, что правительство планировало постепенно приводить цены на природный газ к рыночным, чтобы открыть для большего количества поставщиков рынок поставок ТКЭ и населению. Однако в апреле 2017 года КМУ решил резко повысить цены на газ для этих категорий.