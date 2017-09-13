Сегодня 13 сентября 2017 года, 16:05

КМУ продлил срок подачи заявлений на монетизацию субсидий до 1 ноября

Кабинет министров Украины внес изменения в положение о назначении субсидий, которые предусматривают увеличение срока подачи гражданами заявлений на монетизацию сэкономленных субсидий до 1 ноября 2017 года. Такое решение было принято на заседании правительства.

Министр социальной политики Андрей Рева во время представления проекта решения пояснил, что в действующем положении относительно назначения субсидий предусмотрено, что граждане должны подать заявления на возврат средств от сэкономленных субсидий до 1 сентября.

«В действующем положении мы предполагаем, что сэкономленная часть субсидий выплачивается людьми согласно поданным заявлениям до 1 сентября текущего года. К нам поступают заявления от граждан, что по объективным причинам не все смогли подать заявления до 1 сентября. Поэтому предлагается продлить срок подачи таких заявлений до 1 ноября текущего года», - сказал А.Рева.

Также, по его словам, было предусмотрено действующим положением о субсидиях о неперепризначении на следующий срок субсидии, если есть просроченная задолженность сроком более двух месяцев на сумму более 340 грн.

«У нас есть обращение многих людей, которые говорят, что они не признают эту задолженность как спор между ними и жилищно-коммунальными предприятиями. В таком случае, в случае подачи в суд на указанную сумму задолженности, то до решения вопроса по сути мы эту задолженность не берем в счет и переназначаем субсидию на следующий срок», - добавил министр.