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Объявлен конкурс на должность нового члена НАПК

13 сентября 2017 года Источник:LB.ua

Кабинет министров в среду объявил конкурс на занятие вакантной должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Ответственной за проведение конкурса назначена первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова.

Кандидатами в члены НАПК могут стать граждане Украины, достигшие 35-лет с высшим образованием и владением государственным языком. Также кандидаты должны быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять должностные обязанности члена НАПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 сентября по 2 октября.

Напомним, что сейчас в НАПК только три члена: председателем агентства Наталья Корчак, Александр Скопич и назначенный в августе Александр Серегин.

Серегин заменил члена НАПК Руслана Рябошапку, который уволился в июне 2017 года, так как считал агентство недееспособным. А вскоре после этого из агентства по собственному желанию был уволен Руслан Радецкий.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - это независимый центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, которое обеспечивает формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики. Оно является подконтрольным Верховном Совете.

Его функции включают проверку электронных деклараций украинских чиновников.

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