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КМУ предлагает усовершенствовать свои акты по контролю за трудоустройством инвалидов

13 сентября 2017 года Источник:Динай

Государственная служба Украины по вопросам труда обнародовала на своей официальной странице проект правительственного постановления, целью которого является усовершенствования отдельных положений, связанных с зачислением количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью к выполнению установленного ст. 19 ЗУ № 875-XII от 21.03.91 года норматива таких рабочих мест и проведением проверок предприятий и физических лиц, использующих наемный труд. В связи с этим предлагается изложение в новой редакции двух порядков, утвержденных постановлением КМУ № 70 от 31.01.2007 года, а именно:

1) Порядок зачисления количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов в норматив таких рабочих мест в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций инвалидов.

Действующий Порядок предлагается усовершенствовать и применять его не только при зачислении количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций инвалидов, но и на предприятиях и у физических лиц, использующих наемный труд. Заметим, что Закон устанавливает единые нормативы для всех вышеперечисленных субъектов хозяйствования (4% среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек, - в количестве одного рабочего места), тогда как Порядок определяет процедуру только для хозяйственных объединений, в составе которых находятся общественные организации инвалидов. Таким образом, отныне все субъекты хозяйствования, которые в соответствии с Законом № 875-XII самостоятельно рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будут иметь нормативную помощь в проведении расчетов по количеству рабочих мест для инвалидов.

Среди прочего, Порядком предлагается, что при определении количества работников, необходимого для расчета среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год, лица с инвалидностью, принятые или переведенные на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, в учетном количестве учитывать пропорционально времени фактической занятости, кроме случаев, когда работа на условиях неполного рабочего времени рекомендуется решением медико-социальной экспертизы, проведенной комиссией Минздрава;

2) Порядок проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд.

Документ планируется привести в соответствие с действующим законодательством, в частности относительно полномочий Гоструда и его территориальных отделений в проведении проверок, которые госорган выполняет с 2015 года. Заметим, что действующий на сегодняшний день Порядок определяет контролирующим органом Фонд соцзащиты инвалидов.

По проекту, уплата работодателями суммы административно-хозяйственных санкций и пени больше не будет предметом проведения проверки. В свою очередь, будут оставаться актуальными для проведения госнадзора: регистрация работодателей в отделениях Фонда соцзащиты инвалидов, представление работодателями в отделения Фонда отчета о занятости и трудоустройстве инвалидов и выполнения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Кроме этого, пересмотрены сроки для проведения проверок. Так, плановая проверка не может превышать 10 рабочих дней, а относительно работодателей, которые относятся к субъектам микро-, малого предпринимательства - 5 рабочих дней (сегодня юрлиц проверяют не более 15 рабочих дней, а субъектов малого предпринимательства - не более 5 рабочих дней).

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