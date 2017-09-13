Сегодня 13 сентября 2017 года, 14:34

КМУ предлагает усовершенствовать свои акты по контролю за трудоустройством инвалидов

Государственная служба Украины по вопросам труда обнародовала на своей официальной странице проект правительственного постановления, целью которого является усовершенствования отдельных положений, связанных с зачислением количества рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью к выполнению установленного ст. 19 ЗУ № 875-XII от 21.03.91 года норматива таких рабочих мест и проведением проверок предприятий и физических лиц, использующих наемный труд. В связи с этим предлагается изложение в новой редакции двух порядков, утвержденных постановлением КМУ № 70 от 31.01.2007 года, а именно:

1) Порядок зачисления количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов в норматив таких рабочих мест в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций инвалидов.

Действующий Порядок предлагается усовершенствовать и применять его не только при зачислении количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов в хозяйственных объединениях, в состав которых входят предприятия общественных организаций инвалидов, но и на предприятиях и у физических лиц, использующих наемный труд. Заметим, что Закон устанавливает единые нормативы для всех вышеперечисленных субъектов хозяйствования (4% среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год, а если работает от 8 до 25 человек, - в количестве одного рабочего места), тогда как Порядок определяет процедуру только для хозяйственных объединений, в составе которых находятся общественные организации инвалидов. Таким образом, отныне все субъекты хозяйствования, которые в соответствии с Законом № 875-XII самостоятельно рассчитывают количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будут иметь нормативную помощь в проведении расчетов по количеству рабочих мест для инвалидов.

Среди прочего, Порядком предлагается, что при определении количества работников, необходимого для расчета среднесписочной численности штатных работников учетного состава за год, лица с инвалидностью, принятые или переведенные на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, в учетном количестве учитывать пропорционально времени фактической занятости, кроме случаев, когда работа на условиях неполного рабочего времени рекомендуется решением медико-социальной экспертизы, проведенной комиссией Минздрава;

2) Порядок проведения проверки предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, использующих наемный труд.

Документ планируется привести в соответствие с действующим законодательством, в частности относительно полномочий Гоструда и его территориальных отделений в проведении проверок, которые госорган выполняет с 2015 года. Заметим, что действующий на сегодняшний день Порядок определяет контролирующим органом Фонд соцзащиты инвалидов.

По проекту, уплата работодателями суммы административно-хозяйственных санкций и пени больше не будет предметом проведения проверки. В свою очередь, будут оставаться актуальными для проведения госнадзора: регистрация работодателей в отделениях Фонда соцзащиты инвалидов, представление работодателями в отделения Фонда отчета о занятости и трудоустройстве инвалидов и выполнения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Кроме этого, пересмотрены сроки для проведения проверок. Так, плановая проверка не может превышать 10 рабочих дней, а относительно работодателей, которые относятся к субъектам микро-, малого предпринимательства - 5 рабочих дней (сегодня юрлиц проверяют не более 15 рабочих дней, а субъектов малого предпринимательства - не более 5 рабочих дней).