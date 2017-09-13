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Минюст презентовал реформу пенитенциарной службы

13 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ
Реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений Реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений

Сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова презентовала реформу пенитенциарной службы в стране. По ее словам, реформа направлена на улучшение условий содержания заключенных, а также реинтеграцию их после освобождения.

«Нормы питания, которые не менялись со времен СССР, теперь приведены в соответствие с европейскими», - сказала она.

Также планируется провести оптимизацию пенитенциарной системы, которая позволит экономить более 70 млн бюджетных гривен.

Кроме того, реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных.

Медобслужвание заключенных, согласно реформе, будет осуществляться под ведением Минздрава. Ранее его осуществлял Минюст.

Также известно, что реформа предполагает повышение оплаты труда для сотрудников пенитенциарной службы.

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