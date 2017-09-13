Сегодня, 13 сентября, на заседании Кабинета Министров Украины первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова презентовала реформу пенитенциарной службы в стране. По ее словам, реформа направлена на улучшение условий содержания заключенных, а также реинтеграцию их после освобождения.
«Нормы питания, которые не менялись со времен СССР, теперь приведены в соответствие с европейскими», - сказала она.
Также планируется провести оптимизацию пенитенциарной системы, которая позволит экономить более 70 млн бюджетных гривен.
Кроме того, реформа коснется программ пробации, которая сокращает рецидивы преступлений как для несовершеннолетних, так и для взрослых осужденных.
Медобслужвание заключенных, согласно реформе, будет осуществляться под ведением Минздрава. Ранее его осуществлял Минюст.
Также известно, что реформа предполагает повышение оплаты труда для сотрудников пенитенциарной службы.
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