Сегодня 13 сентября 2017 года, 14:34

Правительство приняло концепцию развития сельского хозяйства до 2020 года

Правительство одобрило Концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы. Такое решение было принято на заседании КМУ.

Нереализованный потенциал фермеров превышает 50% от того, который есть сейчас. Такое мнение высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Поэтому, по его словам, предложено одобрить Концепцию развития фермерских хозяйств и сельськохозяйственного кооперации, которая будет подкреплена соответствующим финансированием на уровне 1 млрд грн на 2018 год.

«Планируется, что в последующие годы, после 2018 года, этот объем будет не меньше 1 млрд грн», - уточнил он.

В частности, отметил М.Мартинюк, концепция предусматривает две группы поддержки фермеров: финансовые и земельные.

«О финансовых, мы планируем сосредоточиться на дотировании животноводства, садоводства, виноградарства и переработки с/х продукции, чтобы создавать добавленную стоимость. Также будет финансироваться удешевление кредитов и агрострахования. Мы будем решать проблему дотирования тех фермеров, которые только начали свою деятельность», - рассказал он.

Также, по его словам, концепция регулирует вопросы коллективной собственности, а именно речь идет о землях под фермами, хозяйственными сооружениями бывших колхозов.

«Планируется, что аукционы на получение прав арендовать земли для таких видов деятельности как садоводство, виноградарство, хмелеводство, а также под органическую продукцию, будут проходить отдельно. То есть, мы создадим определенные преференции для желающих заниматься этими видами деятельности», - отметил первый заместитель министра .

М.Мартинюк рассказал, что благодаря принятию концепции за три года будет увеличено в пять раз количество рабочих мест, созданных в фермерских хозяйствах. Также планируется получать возмещение при приобретении отечественной с/х техники на уровне 40%. Прогнозируется рост, сообщил он, в полтора раза производство животноводческой продукции, увеличение поголовья животных в фермерских хозяйствах.