Объявлены кадровые конкурсы в 10 министерствах

Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы государственной службы объявляет о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, Секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 13 сентября.
«Мы формируем профессиональную государственную службу на Украине», - отметил Владимир Гройсман.
Глава правительства напомнил, что конкурсные процедуры соответствуют лучшим практикам отбора госслужащих. Новые работники будут формировать директората, ответственные за формирование повестки дня реформ, их проведение и стратегическое планирование развития различных отраслей.
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