Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 сентября 2017 года, 13:04

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Верховный суд США снял ограничения с миграционного указа Д.Трампа

13 сентября 2017 года Источник:LB.ua

Верховный суд США снял ограничения с миграционного указа президента Дональда Трампа. Окружной судья в Гонолулу принял решение об ослаблении указа, изъяв из-под его действия людей, у которых есть бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы в США. Из-за этого в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев.

Ранее девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения указа. Часть ограничений должны были вступить в силу 12 сентября.

Напомним, что до этого времени министр внутренней безопасности США Джон Келли уже выдал два меморандума, направленные на ужесточение мер против нелегальных мигрантов в стране.

Ранее целый ряд американских судов признали указ Д.Трампа дискриминационным. Они не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано в первую очередь усилить национальную безопасность США.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом