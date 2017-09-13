Сегодня 13 сентября 2017 года, 13:04

Верховный суд США снял ограничения с миграционного указа Д.Трампа

Верховный суд США снял ограничения с миграционного указа президента Дональда Трампа. Окружной судья в Гонолулу принял решение об ослаблении указа, изъяв из-под его действия людей, у которых есть бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы в США. Из-за этого в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев.

Ранее девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения указа. Часть ограничений должны были вступить в силу 12 сентября.

Напомним, что до этого времени министр внутренней безопасности США Джон Келли уже выдал два меморандума, направленные на ужесточение мер против нелегальных мигрантов в стране.

Ранее целый ряд американских судов признали указ Д.Трампа дискриминационным. Они не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано в первую очередь усилить национальную безопасность США.