Сегодня 13 сентября 2017 года, 13:03

С начала года в бюджет Киева поступило 164 млн грн за админуслуги

С начала 2017 года в столичный бюджет поступило почти 164 млн грн за уплату административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что эта цифра значительно превышает доходы по этой статье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В госадминистрации также отметили, что через центры предоставления административных услуг жители Киева могут получить 99 административных услуг - через городской центр и 151 услугу - через районные центры. Среди наиболее популярных услуг - оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу; государственная регистрация прав на недвижимое имущество; предоставление услуг в сфере земельных отношений; государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и регистрация места жительства/пребывания физических лиц.

Все центры работают по удобному для столичных жителей графику с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00; в пятницу с 9:00 до 16:45, в субботу - с 9:00 до 16:00. Администраторы центров работают без перерыва на обед.