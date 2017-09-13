Сегодня 13 сентября 2017 года, 11:33

В ЕС рекомендовали внимательно отнестись к кандидатам в ВС с «запятнанной репутацией»

Назначение хотя бы нескольких судей с запятнанной репутацией может подорвать доверие ко всей реформе. Об этом идет речь в комментарии представительства ЕС в соцсети.

«Создание нового Верховного Суда является уникальной возможностью восстановить доверие общества к судебной системе, которую Украина не может упустить», - отмечают в ЕС.

Также в ЕС заявили, что обновление состава Верховного суда дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень.

«ЕС внимательно следил за процессом отбора и оказал значительную поддержку в этом вопросе. Теперь Высший совет правосудия отвечает за назначение судьями только тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессионализм являются несомненными. Такие высокие требования могут привести к тому, что в этом году будут заполнены не все из предусмотренных 120 мест», - идет речь в комментарии.