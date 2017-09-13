Сегодня 13 сентября 2017 года, 13:03

Еврокомиссия до конца года оценит, как Украина выполняет условия безвиза

Европейская комиссия проведет оценку выполнения Украиной безвизового режима до конца этого года.

«Мы можем подтвердить, что мы получили от украинской власти отчет, который будет добавлен к мониторинговому отчету о безвизовом режиме до конца этого года. Отчет будет открытым и доступным в интернете», - сообщили в ЕК.

Напоминаем, 11 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.