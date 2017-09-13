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В ЕС поддержали проект создания сети бесплатного Wi-Fi

13 сентября 2017 года Источник:День

Депутаты Европейского парламента поддержали проект Еврокомиссии по созданию сети бесплатного Wi-Fi в общественных местах на территории стран ЕС. За соответствующее решение проголосовали 582 евродепутатов, 98 были против, 9 - воздержались.

По плану, ЕС сосредоточится на тех местах, где есть проблемы с доступом к интернету.

В рамках программы WIFI4EU, которая оценивается в 120 млн евро, терминалы свободного доступа к интернету к 2020 году появятся в населенных пунктах, включая парки, больницы, школы и общественный транспорт.

Деньги будут использованы для поддержки установки современного оборудования для менее 6-8 тысяч местных общин.

В течение не менее трех лет местные государственные органы будут покрывать эксплуатационные расходы и предлагать пользователям бесплатный доступ к интернету.

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