Сегодня 13 сентября 2017 года, 11:33

Завод «Биола» и здание «Студии 1+1» арестованы по делу Приватбанка

Печерский районный суд г.Киева 4 сентября арестовал здание завода «Биола» в Днепре, а также, здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания «Студия 1+1», по делу хищения средств из Приватбанка. Информация об этом содержится в судебном реестре.

В рамках расследования дела о хищении 19 млрд гривен, выделенных на рефинансирование Приватбанка, прокуратура через суд добилась ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО «Хаджибей» земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив «Золотой берег» (акватория Черного моря); принадлежащее ООО «Подол Недвижимость» нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловской, 23 (арендует «Студия 1+1»); здание завода «Биола» в Днепре по ул. Береговая, 135, которое принадлежит ООО «Эрлан»; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA).

Кроме того, арестовано принадлежащее ООО «Имме» здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры, 34 площадью 6 921 кв. м; принадлежащее ООО «Акватера» и ООО «Арлан» нежилые здания в Днепре по ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе по ул. Космонавтов, 32 (принадлежит ПАО "Проектно-поисковый институт «Южмедбиосинтез»).

Кроме того, 7 сентября суд принял решение об аресте зернового терминала «Бориваж» в Одесской области (принадлежит ООО «Агротерминал Логистик»).

Напомним, что в НАБУ есть еще одно уголовное производство по Приватбанку. Детективы расследуют факты возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств Приватбанка в особо крупном размере, совершенной менеджментом и владельцами существенного участия банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 УК Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме более 100 млрд гривен. Дело касается незаконного предоставления кредитов предыдущими владельцами и топ-менеджерами финучреждения.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - довели его до неплатежеспособности.