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ООН призывает Украину расследовать деятельность сайта «Миротворец»

13 сентября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта «Миротворец». Об этом говорится в опубликованном во вторник, 12 сентября, докладе о ситуации с правами человека на Украине.

В частности, в заключительном разделе доклада, содержащем рекомендации украинским властям, говорится, что Национальной полиции следует «незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом «Миротворец».

В тексте доклада также сообщается, что 7 июля 2017 года Национальная полиция открыла уголовное производство против веб-сайта «Миротворец», который с августа 2014 г. публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и «терроризма».

«УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта», - сказано в отчете.

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