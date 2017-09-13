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Украинская делегация посетила Страсбург в связи 20-летием вступления в силу для Украины Конвенции о защите прав человека

11-12 сентября с.г. состоялся двухдневный визит украинской делегации в г.Страсбург, Франция, для участия в мероприятиях по случаю 20-летия вступления в силу для Украины Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

11 сентября члены делегации приняли участие в протокольном мероприятии, во время которого министр юстиции Павел Петренко подписал две конвенции Совета Европы Конвенция о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, и Конвенцию против торговли человеческими органами.

Также представители Украины выступили во время круглого стола на тему: «Реформа правосудия на Украине: усиление способности национальной судебной системы в процессе имплементации Конвенции и правоприменительной практики Евросуда», модератором которого был Специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы на Украине Режи Брийя.

Во время своей речи Председатель Комиссии рассказал о практических аспектах имплементации существенных изменений в национальной судебной системе, в частности о том, как проходил конкурс в Верховный Суд, который проводился Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Сергей Козьяков проинформировал присутствующих о финальные результаты конкурса и отметил чрезвычайную прозрачности всех процедур, а также на участии международных экспертов, в частности экспертов Совета Европы, представителей дипломатических учреждений и общественности в этом процессе.

«ВККС провела первый публичный конкурс до наивысшего суда страны с участием общественности и определила 120 его победителей. Среди них - 16 ученых, 9 адвокатов, 4 кандидата с совокупным стажем и 91 судья из разных регионов страны с обеспечением гендерного баланса и высоким научным уровнем (34 кандидатов наук и 12 докторов наук). 80% кандидатов, получивших отрицательные заключения ОСД, не попали в финальный рейтинг победителей конкурса», - отметил С. Козьяков.

С докладом также выступил Павел Петренко, который рассказал об общей роли Европейского Суда по правам человека в развитии национальной правовой системы и перспективы совершенствования механизма исполнения его решений, и Алексей Филатов, который проинформировал участников круглого стола о принятых конституционные изменения и другие законы, усиливающие независимость и эффективность правосудия на Украине.