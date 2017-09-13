Министерство энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал новый устав НЭК “Укрэнерго”, который предусматривает создание независимого наблюдательного совета. Об этом на своей странице в Facebook написал глава НЭК Всеволод Ковальчук.
“Новый устав ГП “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” только что был подписан министром энергетики Игорем Насаликом. Независимому наблюдательному совету быть”, – отметил он.
Ожидается, что независимый наблюдательный совет будет формировать и утверждать стратегию развития компании, назначать менеджмент, оценивать работу и выбирать независимого аудитора для осуществления проверки.
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