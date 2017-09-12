Сегодня 12 сентября 2017 года, 17:21

Минюст готовит новые ограничения для неплательщиков алиментов

До конца октября Министерство юстиции Украины подготовит законопроект, направленный на улучшение процесса взыскания алиментов на детей. Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции 12 сентября.

По словам Павла Петренко, законопроект будет предусматривать ряд ограничений для лиц, которые не платят алименты, например, запрет выезда из Украины, ограничения в управлении автомобилем, открытии банковских счетов и т.п. Также предполагается усилить уголовную ответственность за неуплату алиментов.

Среди новаций законопроекта - механизм увеличения суммы алиментов, если долг необоснованно не уплачивается определенное время. Кроме этого, Минюст предложит создать публичный реестр должников по алиментам.

В планах принять данный законопроект уже конца этого года, поэтому должники сейчас имеют мотивацию уплатить алименты, сказал министр. «Я обращаюсь к мужчинам: вы все же должны чувствовать себя мужчинами не только потому, что вы ходите в брюках, а потому, что у вас есть какие-то обязанности перед теми детьми, которых вы родили, и о которых вы забыли», - отметил Павел Петренко.