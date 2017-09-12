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Минюст готовит новые ограничения для неплательщиков алиментов

12 сентября 2017 года Источник:Юридическая Практика

До конца октября Министерство юстиции Украины подготовит законопроект, направленный на улучшение процесса взыскания алиментов на детей. Об этом сообщил Министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции 12 сентября.

По словам Павла Петренко, законопроект будет предусматривать ряд ограничений для лиц, которые не платят алименты, например, запрет выезда из Украины, ограничения в управлении автомобилем, открытии банковских счетов и т.п. Также предполагается усилить уголовную ответственность за неуплату алиментов.

Среди новаций законопроекта - механизм увеличения суммы алиментов, если долг необоснованно не уплачивается определенное время. Кроме этого, Минюст предложит создать публичный реестр должников по алиментам.

В планах принять данный законопроект уже конца этого года, поэтому должники сейчас имеют мотивацию уплатить алименты, сказал министр. «Я обращаюсь к мужчинам: вы все же должны чувствовать себя мужчинами не только потому, что вы ходите в брюках, а потому, что у вас есть какие-то обязанности перед теми детьми, которых вы родили, и о которых вы забыли», - отметил Павел Петренко.

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