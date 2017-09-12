Сегодня 12 сентября 2017 года, 17:21

Минюст опровергает мифы о вознаграждении государственных исполнителей

Министр юстиции Павел Петренко и замминистра по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр приняли участие в пресс-конференции на тему «Вознаграждение государственным исполнителям: опровержение существующих мифов», которая состоялась 12 сентября.

Павел Петренко сообщил, что цель этого мероприятия - поставить точки в резонансной теме вознаграждения судебных исполнителей, которая в последнее время является предметом бурных обсуждений. «Наша задача - чтобы судебные решения в Украине исполнялись», - отметил Министр и опроверг ряд мифов:

Миф 1 - выплата миллионных вознаграждений судебным исполнителям из государственного бюджета. «Вознаграждение государственного исполнителя не является премией или надбавкой, это часть исполнительного сбора, который взимается с недобросовестного должника», - отметил Павел Петренко. И украинские 2% от данного сбора очень проигрывают по сравнению с 8% или 15%, установленными в некоторых европейских странах. Сейчас верхняя планка вознаграждения установлена на уровне 200 необлагаемых минимумов.

Миф 2 - часть вознаграждения государственного исполнителя «сдается» наверх. Именно такие заявления появлялись в некоторых медиа. Павел Петренко сообщил, что состоялась проверка всего руководящего состава системы ГИС на полиграфе, и в результате никаких фактов или предположений зафиксировано не было (подробные результаты будут известны к концу сентября). Кроме того, действует горячая линия (364-23-93), куда можно позвонить и сообщить о фактах вымогательства руководством части вознаграждения. Но до сих пор таких жалоб не поступало, обратил внимание министр. «Очень важно, чтобы любые предположения или манипуляции ни делали «зраду» там, где ее нет», - сказал Павел Петренко.

Миф 3 - исполнительное производство распределяется в ручном режиме. Это не так, отмечает министр, ведь работает система автоматизированного распределения, к тому же, каждый исполнитель получает сразу набор производств, от совокупного выполнения которых и зависит вознаграждение. Г-н Петренко акцентировал, что Минюст заинтересован работать прозрачно.

О положительных результатах реформы системы исполнительного производства рассказал Сергей Шкляр, отметив положительную динамику взыскания исполнительного сбора, алиментов в пользу детей, земли в государственную и коммунальную собственность. Также появление частных исполнителей в дальнейшем еще улучшит эти показатели, считает Сергей Шкляр. «Реформа работает, положительные тенденции мы чувствуем», - сказал г-н Шкляр и сообщил, что итоги за год можно будет подводить в январе-феврале 2018 года.