Сегодня 13 сентября 2017 года, 10:01

ЮФ ТОТУМ поздравляет своего управляющего партнера Б.Яськива с днем рождения

Коллектив юридической фирмы ТОТУМ сердечно поздравляет руководящего партнера Яськива Богдана Андреевича с Днем рождения.

«В этот праздничный день мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения, чтобы во всех начинаниях была благосклонной Фортуна, а человеческая благодарность постоянно сопровождала Ваши старания.

Желаем Вам новых достижений и счастливых свершений, пусть в Вашем доме всегда господствует мир и согласие, а в делах – мудрость, взвешенность и результативность», - отмечают в ЮФ ТОТУМ.