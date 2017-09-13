ЮФ ТОТУМ поздравляет своего управляющего партнера Б.Яськива с днем рождения

Коллектив юридической фирмы ТОТУМ сердечно поздравляет руководящего партнера Яськива Богдана Андреевича с Днем рождения.
«В этот праздничный день мы искренне желаем Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения, чтобы во всех начинаниях была благосклонной Фортуна, а человеческая благодарность постоянно сопровождала Ваши старания.
Желаем Вам новых достижений и счастливых свершений, пусть в Вашем доме всегда господствует мир и согласие, а в делах – мудрость, взвешенность и результативность», - отмечают в ЮФ ТОТУМ.
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