Сегодня 13 сентября 2017 года, 10:01

Facebook оштрафован на 1,2 млн евро за использование личной информации клиентов

Испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило крупный штраф на соцсеть Facebook за ряд нарушений Органического закона об охране данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что обнаружено три серьезных нарушения, которые связаны с использованием личной информации клиентов Facebook. Из-за этого AEPD налагает на соцсеть штраф в размере 1,2 млн евро.

Также указывается, что соцсеть использует защищенные данные пользователей для рекламы без получения явного согласия со стороны клиентов. AEPD отметило, что пользователи Facebook «не информированы о том, что их информация будет обрабатываться при помощи Cookie».