Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 сентября 2017 года, 10:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Facebook оштрафован на 1,2 млн евро за использование личной информации клиентов

13 сентября 2017 года Источник:Белта

Испанское агентство по защите данных (AEPD) наложило крупный штраф на соцсеть Facebook за ряд нарушений Органического закона об охране данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что обнаружено три серьезных нарушения, которые связаны с использованием личной информации клиентов Facebook. Из-за этого AEPD налагает на соцсеть штраф в размере 1,2 млн евро.

Также указывается, что соцсеть использует защищенные данные пользователей для рекламы без получения явного согласия со стороны клиентов. AEPD отметило, что пользователи Facebook «не информированы о том, что их информация будет обрабатываться при помощи Cookie».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом