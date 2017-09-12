Сегодня 12 сентября 2017 года, 17:21

Солдатам в АТО повысили зарплату до 17 тыс. грн

Заработная плата рядового военнослужащего в звании «солдат», выполняющего задачи в зоне проведения АТО, составляет 17 тыс. грн, разъясняют в Министерстве обороны Украины.

«7 тыс. грн — это основное денежное обеспечение, 10 тыс. грн — это доплата; она начинается, когда солдат провел в АТО полный месяц. Кроме того, если солдат непосредственно принимал участие в боевых действиях или сбил технику противника, выплачивается дополнительный бонус», — сообщил на брифинге во вторник в Киеве заместитель начальника Департамента финансов Минобороны Сергей Галимский.

По его словам, такую зарплату солдаты получают с 1 сентября текущего года.

С. Галимский отметил, что зарплаты военнослужащих ВДВ и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

«Объем расходов 2017 года позволяет нам в полном объеме обеспечить выплату денежного обеспечения на уровне не меньше 2016 года, и заработную плату с учетом роста минимальной зарплаты в государстве», — подчеркнул он.

По словам представителя Минобороны, оборонное ведомство располагает достаточными средствами на восстановление вооружения и военной техники, подготовку войск, содержание и совершенствование систем связи.

«На данный момент задолженности по выплате вознаграждений нет... В 2016 году мы потратили на вознаграждения участникам АТО всего 1,9 млрд грн, а за 8 месяцев текущего года — мы уже потратили 2,2 млрд грн.», — сказал С.Галимский.