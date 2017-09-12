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Суд в США постановил, что животные не могут владеть авторскими правами

12 сентября 2017 года Источник:УНИАН

Британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл процесс против защитников прав животных по их иску в защиту авторского права обезьяны на свое фотоизображение.

В 2011 году в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа и сделала ставший знаменитым автопортрет.

Организация PETA (People For The Ethical Treatment of Animals – «Люди за этичное обращение с животными») подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование. Суд первой инстанции в Сан-Франциско в начале 2016 года постановил, что закон не предусматривает, чтобы владельцем авторских прав могло быть животное, в частности обезьяна.

Защитники прав животных, однако, не согласились с этим решением и подали апелляцию. Апелляция была отклонена, однако Дэвид Слейтер добровольно согласился пожертвовать 25% от будущих гонораров благотворительным организациям, защищающим среду обитания макак, говорится в совместном заявлении сторон.

«Этот эпохальный иск PETA вызвал широкую международную дискуссию о необходимости наделения животных фундаментальными правами в их собственных интересах, а не только ради их эксплуатации», - заявил юрист PETA Джефф Керр.

Дэвид Слейтер, проживающий в городе Чепстоу, отметил, что вложил немало труда в этот снимок, что дает ему все права на него. По его словам, он считает себя защитником природы и интерес к этому снимку уже помог улучшить положение животных в Индонезии. Иск был зарегистрирован как «Наруто против Дэвида Слейтера», однако Н.Слейтер настаивал, что на снимке изображена другая обезьяна, причем самец. Процесс продолжался в судах Сан-Франциско в течение двух лет, и в конце концов судьи апелляционного суда решили дело в пользу Слейтера. В совместном заявлении PETA и Слейтера говорится, что это дело поднимает важные и беспрецедентные вопросы о расширении юридических норм в пользу животных.

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