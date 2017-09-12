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Государство уже выдало участникам АТО почти 83 тыс. земельных участков

12 сентября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

На Украине по состоянию на сегодня участникам антитеррористической операции выдано 82 тыс. 986 земельных участков общей площадью 87 тыс. 471 га. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев.

«На сегодняшний день уже подано 266 тыс. 858 заявлений на получение земельных участков, получено 82 тыс. 986 земельных участков, общей площадью 87 тыс. 471 га», - рассказал он.

И.Мальцев также отметил, что в настоящее время предоставлены разрешения и обработано уже 174 тыс. 503 заявления на разработку проектов землеустройства. Кроме того, он уточнил, что на сегодня зарегистрировано около 313 тыс. участников АТО.

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