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Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС, чтобы оштрафовать Польшу за вырубку Беловежской пущи

12 сентября 2017 года Источник:День

Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием оштрафовать Польшу за нарушение запрета на вырубку Беловежской пущи.

Еврокомиссия заявляет, что Польша проигнорировала июльское решение Суда ЕС о немедленном прекращении лесозаготовительных работ в лесу, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и является домом для крупнейшего стада европейских зубров и уникальных птиц и насекомых. На слушаниях в понедельник адвокат Еврокомиссии демонстрировал спутниковые снимки, чтобы доказать, что Варшава нарушает запрет.

У Еврокомиссии есть четыре дня для представления официального запроса, включая размер штрафа, который она считает обоснованным.

Польский министр охраны окружающей среды Ян Шишко заявил, что деревья вырубаются только для того, чтобы спасти лес от вредителей и это происходит только в обычных частях леса, а не в защищенном национальном парке.

Он сказал, что вырубка зараженных деревьев является важной с точки зрения общественной безопасности, поскольку поврежденные деревья могут упасть на людей, собирающих грибы или ягоды в лесу.

Как известно, суд ЕС приказал прекратить вырубку деревьев Польшей в Беловежской пуще до вынесения окончательного решения. Такое решение суда должно помочь предотвратить необратимые последствия для Беловежской пущи.

Суд принял решение по иску Еврокомиссии, утверждающей, что под вырубку попадают столетние деревья, что является угрозой для целостности этого объекта.

Для некоторых видов животных и растений Беловежский лес является единственным районом проживания в Польше.

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