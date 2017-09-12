Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 12 сентября 2017 года, 15:50

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Опубликованы новые вопросы тестов по правилам дорожного движения, - МВД

12 сентября 2017 года Источник:УНИАН

На сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел обнародованы новые вопросы тестов с вариантами ответов. Как сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, отныне каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Новые вопросы можно загрузить по ссылке. В МВД также отметили, что на сайте Главного сервисного центра МВД работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система рендомно генерирует для каждого нового теста. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

«Новый сервис вызвал бум заинтересованности тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировались 40425 граждан. Общее количество попыток сдать тест - 926519, из них успешное количество попыток - 251 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним - важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов», - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В ведомстве напомнили, что новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017 года. Вопросы были категоризированы, актуализированы, сформулированы просто и логично. Также новые вопросы не имеют двух правильных ответов и сопровождаются понятными иллюстрациями.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 37 (1029) от 12/09/17 Свежий номер

Морское право

№ 37 (1029)
Государство и юристы

Включить Совет

Отрасли практики

Бить основанием

Судебная практика

Порочная основа

Тема номера:

Семейные узлы

Архив голосованийVox Populi

Какой автомобиль является оптимальным для украинских юристов?

Бизнес-класса

Национального производителя

«На европейских номерах»

Электромобиль

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

22.09, Київ — Національний податковий форум «Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ»

Coffeetime: Как сделать кофе преимуществом Вашей компании? Специальное комплексное решение для вашего офиса от «НебеснаКриниця» и JacobsDouweEgberts.

MINSKLEGALFORUM 2017: (Р)Эволюция продолжается!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом