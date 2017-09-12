Сегодня 12 сентября 2017 года, 15:50

Опубликованы новые вопросы тестов по правилам дорожного движения, - МВД

На сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел обнародованы новые вопросы тестов с вариантами ответов. Как сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины, отныне каждый желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД.

Новые вопросы можно загрузить по ссылке. В МВД также отметили, что на сайте Главного сервисного центра МВД работает бесплатный онлайн-тест 24/7, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Он полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система рендомно генерирует для каждого нового теста. Количество попыток пройти тест является неограниченной.

«Новый сервис вызвал бум заинтересованности тысяч людей: за 2 месяца на сайте зарегистрировались 40425 граждан. Общее количество попыток сдать тест - 926519, из них успешное количество попыток - 251 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним - важный первый шаг в плоскости изменений процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов», - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

В ведомстве напомнили, что новые тесты презентовали и запустили 1 июля 2017 года. Вопросы были категоризированы, актуализированы, сформулированы просто и логично. Также новые вопросы не имеют двух правильных ответов и сопровождаются понятными иллюстрациями.